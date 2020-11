В Индии начали последнюю фазу испытания вакцины от COVID-19 В России одобрили исследование китайской вакцины у 8 тысяч человек » Евросоюз договорился с Pfizer о поставке 300 млн доз вакцины против COVID-19 Еврокомиссия заключила с Pfizer соглашение на поставку 300 млн доз вакцины от COVID-19. Вакцина может появиться на европейском рынке в первые три месяца 2021 года. Европейская комиссия заключила с компаниями Pfizer и BioNTech соглашение на поставку 300 млн доз экспериментальной вакцины против коронавируса, сообщает Reuters. Сделка предусматривает поставку 200 млн доз с возможностью дополнительно закупить еще 100 млн. «Я очень рада объявить о сегодняшнем соглашении с европейской компанией BioNTech и c Pfizer о закупке 300 миллионов доз вакцины», – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Закупка произойдет только после того, как вакцина будет признана эффективной и безопасной регулятором ЕС по лекарственным средствам. Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что ожидает появления вакцины в Европе в первые три месяца 2021 года, сообщает Deutsche Welle. Но, по его словам, вакцина может появиться на европейском рынке и в конце 2020 года. ЕС уже подписал соглашения о поставках вакцин против COVID-19 c AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson. Переговоры по поставке вакцин идут также с Moderna, CureVac и Novavax. Во вторник, 10 ноября, Pfizer и BioNTech заявили о том, что их вакцина против COVID-19 эффективна на более чем 90%. Компании сообщили, что в ходе испытаний заражение коронавирусом было зафиксировано у 94 человек из 43,5 тыс., проходивших тесты. Однако, по мнению ряда экспертов, температура хранения вакцины в -70° C может помешать ее быстрой доставке по всему миру. Николай Соколов

pharmvestnik