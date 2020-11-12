В Индии начали последнюю фазу испытания вакцины от COVID-19

Bharat Biotech получила одобрение от индийского регулятора на проведение завершающего этапа испытаний вакцины от COVID-19 Covaxin. В исследовании примут участие более 28,5 тыс. человек. Проведение подобных испытаний важны, поскольку высокоэффективная вакцина, разработанная компанией Pfizer, недоступна для страны.

Генеральное управление по контролю за лекарственными средствами Индии (DCGI) выдало разрешение индийской биотехнологической компания Bharat Biotech на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 под названием Covaxin. Вакцина разрабатывается в сотрудничестве с Советом медицинских исследований Индии (ICMR), пишет Health World.

Одобрение на проведение последнего этапа исследований было выдано по рекомендации Комитета экспертов по вопросам COVID-19 при Центральном управлении по стандартизации и контролю лекарственных средств (CDSCO) после оценки данных о безопасности и иммуногенности Covaxin, полученных в результате I и II фаз испытаний, начатых в июле этого года.

Индийский производитель вакцин обратился к регулятору за выдачей разрешения на проведение фазы III рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования еще 2 октября.

Индийская вакцина от коронавируса будет протестирована на 28,5 тыс. человек старше 18 лет. Исследования пройдут в 21 лаборатории, расположенной в десяти штатах Индии. Первым добровольцем вызвался ректор Алигархского мусульманского университета (АМУ) Тарик Мансур.

В Индии на данный момент, помимо Covaxin, исследуются две вакцины от COVID-19: Covishield от британско-шведской компании AstraZeneca, ZyCoV-D от индийского фармацевтического производителя Zydus Cadila. Также известно, что в ноябре компания Dr Reddy’s Laboratories организует здесь испытания российской вакцины «Спутник V», которая включит в себя около 2 тыс. участников.

Владимир Заболотских

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