Мишустин назначил Шаскольского главой ФАС

Михаил Мишустин назначил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского руководителем ФАС. Бессменный глава службы Игорь Артемьев назначен помощником Мишустина.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщается на портале правительства.

Его предшественник Игорь Артемьев, возглавлявший ФАС с марта 2004 года, назначен помощником премьер-министра.

Глава правительства встретился с обоими чиновниками. Мишустин поблагодарил Артемьева за работу, а новому руководителю ФАС пожелал успехов в решении насущных проблем, которые стоят и перед бизнесом, и перед людьми. В частности, он упомянул вопросы, связанные с ценами на жизненно важные лекарства, продукты питания, тарифы.

«Мне кажется, очень важно, чтобы мы с вами объясняли людям причины, факторы ценообразования, формирования тарифов, почему и как это происходит, и, конечно, добивались справедливости в этой части», – отметил премьер. Он призвал Шасколького заниматься цифровизацией ФАС.

Артемьев занимал должность руководителя антимонопольной службы с момента ее создания в марте 2004 года.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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