РФПИ оценил эффективность вакцины «Спутник V» в 92%

Эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%, сообщает РФПИ. В НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи считают, что публикация дает основания для начала массовой вакцинации населения «в течение ближайших недель».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о промежуточных результатах третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». В ходе исследований была проведена оценка эффективности среди более 16 тыс. добровольцев, через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность «Спутник V» составила 92%.

Первыми вакцину еще в сентябре начали получать добровольцы среди персонала «красных зон» российских госпиталей. Наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний из медиков и других групп повышенного риска заболевания COVID-19 также подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.

Полученные данные будут опубликованы командой НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи «в одном из ведущих мировых рецензируемых научных медицинских изданий» после независимой оценки «ведущими международными экспертами в области эпидемиологии», говорится в сообщении. О каких именно изданиях и специаластах идет речь, не сообщается. По окончании III фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях, уточнили в РФПИ.

По словам директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, эти результаты позволяют начать массовую вакцинацию населения России от коронавирусной инфекции «уже в течение ближайших недель».

«Благодаря масштабированию производства и подключению новых производственных площадок вакцина Sputnik V станет доступна для широких слоев населения», – сказал Гинцбург.

На этой неделе Pfizer и BioNTech, разрабатывающие вакцину против COVID-19, заявили, что эффективность их препарата превышает 90%. Компании сообщают, что в ходе испытаний заражение коронавирусом было зафиксировано у 94 человек из 43,5 тыс., проходивших тесты. Экспериментальная вакцина от Pfizer должна храниться при температуре не выше -70° C, что может помешать его быстрой доставке по всему миру.

Фото: sputnikvaccine.com

Елена Сидорова

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