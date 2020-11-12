Саратовские депутаты обвинили главу местного Росздравнадзора в дефиците лекарств в аптеках

Депутаты Комитета по социальной политике Саратовской областной думы выразили недоверие руководителю территориального органа Росздравнадзора Дмитрию Цымбалу и попросили федеральную службу проверить его на соответствие занимаемой должности. Они обвинили Цымбала в игнорировании проблемы дефицита лекарств в аптеках региона.

По мнению депутатов Комитета по социальной политике Саратовской облдумы, территориальный орган Росздравнадзор должен был принять меры для недопущения дефицита лекарств в аптеках. Они не верят заявлениям руководства органа «о непричастности к сложившейся ситуации и об отсутствии возможности решения вопроса». Об этом сообщает пресс-служба думы.

«В период пандемии, когда люди оказались перед лицом опасного заболевания, когда врачи совершают ежедневный подвиг, неисполнение служебных обязанностей со стороны чиновников, занимающих ответственные посты, – вопиющий факт, — заявила и.о. спикера регионального парламента Ольга Болякина. — Разве можно оставаться в стороне, прикрываться инструкциями, когда из аптек исчезли жизненно важные лекарства?».

Дефицит лекарств в аптеках, который наблюдается по всей стране, связывали с проблемами в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП), возросшим спросом в связи с повышением сезонной заболеваемости и покупками «впрок» на фоне возобновления ограничительных мер по COVID-19. Предполагалось, что введение уведомительного режима работы СМДЛП поможет оперативно решить эту проблему, однако пока этого не случилось.

Проверив наличие лекарств в аптеках, в том числе препаратов для больных COVID-19, проходящих лечение амбулаторно, саратовские депутаты не увидели существенного улучшения ситуации, передает пресс-служба законодательного органа. Например, в Ивантеевском районе ни в одной из шести аптек не удалось обнаружить антибиотики, которые применяются при лечении осложнений от новой коронавирусной инфекции, и противовирусные средства. Аналогичная картина во всех десяти проверенных аптеках Пугачевского района. В ряде аптечных организаций нет ни лекарств, ни защитных масок, ни термометров.

«Ситуация остается крайне напряженной, особенно в отдаленных районах и селах, — заявил глава Комитета по социальной политике Иван Дзюбан. — Всю полученную информацию мы передадим в компетентные органы».

«ФВ» направил запрос Цымбалу с просьбой прокомментировать обвинения.

UPD В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что Дмитрий Цымбал 10 ноября уволился по собственному желанию.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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