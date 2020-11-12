«Сколково» и Servier поддержат разработчиков в области онкологии и аутоиммунных заболеваний

Проект станет первым шагом реализации Меморандума о сотрудничестве, который подписали председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и управляющий директор по России и странам ЕАЭС компании Servier Жером Гаве.

«Мы рады объявить о начале скаутинговой миссии совместно с компанией Servier, — отметил Аркадий Дворкович. — В портфеле биомедицинского кластера Фонда «Сколково» более 600 биотехнологических стартапов. Кроме того, кластер сотрудничает с большинством научно-исследовательских институтов по всей России. Подобные скаутинговые миссии дают уникальную возможность нашим индустриальным партнерам быстро получить доступ к разработкам ранних стадий. Мы продолжаем поддерживать развитие бизнеса наших партнеров в рамках новой пандемической реальности».

«Уверен, что проект внесет значимый вклад в борьбу с онкологическими и иммуновоспалительными заболеваниями, даст дополнительную возможность локальным проектам выйти на международный рынок и тем самым повысит доступность инновационных терапевтических решений для пациентов по всему миру», — заявил Жером Гаве.

К участию в проекте приглашаются биотехнологические стартапы и научно-исследовательские команды, имеющие в разработке молекулу (потенциальный лекарственный препарат) для лечения онкологических и/или иммуновоспалительных (аутоиммунных) заболеваний.

Стартапы должны быть открыты к партнерскому взаимодействию. Потребуется предоставить описание терапевтических возможностей (включая описание целевой мишени); патогенетических путей, вовлеченных в процесс действия разрабатываемого соединения; механизма действия (данные исследований invitro и/или invivo) и ожидаемого терапевтического эффекта. Также необходима информация о стадии разработки и стратегии защиты интеллектуальной собственности (IP).

Успешные заявки будут отобраны для дальнейшей оценки подразделением исследований и разработок в штаб-квартире компании Servier с возможностью заключения партнерского соглашения (после прохождения процедуры duediligence).

Заявки принимаются до 1 декабря 2020 года по электронной почте.

Подробная информация на сайте.

pharmvestnik