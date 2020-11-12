«Биннофарм Групп» запустила участок мелкосерийного производства

Фармхолдинг «Биннофарм Групп» запустил участок мелкосерийного производства, мощность которого составляет 50-100 кг таблеток в сутки. Это позволит разгрузить основное производство и повысит экономическую эффективность предприятия.

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп» запустил участок мелкосерийного производства на заводе «Алиум» в п. Оболенск Московской области. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На новый участок перенесено производство более 25 наименований препаратов (4 входят в ЖНВЛП), которые используются для лечения не самых распространенных, но социально значимых заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, подагра, ревматоидный и псориатический артрит.

АФК «Система» в конце октября объявила о создании холдинга «Биннофарм Групп» для управления фармацевтическими активами группы. Холдинг включает в себя пять производственных площадок: АО «Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (две площадки в Зеленограде и Красногорске Московской области), ОАО «Синтез» (Курган), ЗАО «Биоком» (Ставрополь).

Елена Сидорова

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