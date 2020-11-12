Участники рынка поспорили по поводу повышения доступности лекарств с приходом маркетплейсов

От прихода маркетплейсов на фармрынок выиграют только они сами, считают участники рынка. При этом потребители могут оказаться в минусе: аптеки будут поднимать цены, чтобы компенсировать выпадающие из-за увеличившейся конкуренции и уменьшения товарооборота доходы. Оппоненты полагают, что следует дать клиентам возможность выбора.

Допуск непрофильных игроков к дистанционной торговле лекарствами не сделает лекарственную помощь доступнее, так как в конечном счете приведет к росту цен на препараты в традиционных аптеках. Фармацевтические организации будут вынуждены идти на это, чтобы компенсировать свою маржинальность в условиях сокращения товарооборота. Такой прогноз сделал генеральный директор «Еаптеки» Антон Буздалин.

«Фармацевтика в силу ассортимента и невероятно развитой конкуренции была вынуждена максимально оптимизировать свои логистические издержки, сейчас стоимость этих услуг настолько низкая, что маркетплейсам и логистическим компаниям и не снилось», — уверен Буздалин. Своим мнением он поделился в ходе экспертной сессии «Pharma Online: новые игроки как возможность повышения доступности лекарств для населения России», передает корреспондент «ФВ». Мероприятие прошло 10 ноября в рамках Недели ритейла.

Фармацевтические компании не пользуются услугами сторонних дистрибьюторов и логистов не только потому, что они не умеют соблюдать температурный режим, а потому что дорого, заявил Буздалин. Себестоимость логистики у TOP3-дистрибьюторов, включая офисные расходы, укладываются в 2% от выручки (лекарственные склады были роботизированы ими еще десять лет назад). Ни один маркетплейс не может похвастаться такими ценами, убежден спикер.

По словам руководителя «Еаптеки», странно слышать рассуждения о том, что приход крупных непрофильных игроков на фармрынок поможет снизить логистические издержки.

«Зато у аптек частично сократится товарооборот, и, чтобы компенсировать маржинальность, они будут вынуждены поднимать цены на остальные лекарства, — резюмировал Буздалин. — Доставку препаратов должны осуществлять только профессиональные организации, которые учились этому, которые ни в коем случае не поместят лекарство в одну корзину с колбасой. К тому же уровень этики у фармкомпаний, в принципе, другой».

У действующих игроков действительно «поджарая» логистика в хорошем смысле этого слова, но не везде, продолжил тему заместитель генерального директора АО «Почта России» по электронной коммерции Алексей Скатин.

«Мы провели ряд экспериментов по доставке термолабильных и нетермолабильных препаратов и увидели, что на цепочке доставки от производителя до аптек, особенно независимых, одиночных, можно достичь экономии в 10—15%, — рассказал Скатин. — Особенно это важно, когда речь идет о лекарствах списка ЖНВЛП, где уровень маржи, цены в рознице регулируются государством. Мы будем это направление развивать. Логистический рынок еще имеет потенциал для оптимизации на этом плече».

Минпромторг выступает за омниканальность, сообщил заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка ведомства Сергей Лобанов.

«Потребителя не должны искусственно ограничивать, — уверен Лобанов. — Как мне удобно, так я и буду совершать покупки. И если так получится, что при соблюдении всех требований и ограничений процессинг будет обходиться маркетплейсам дороже, чем классическому ритейлу, и потребителей не найдется на этот товар, ну, значит, не будет лекарственного маркетплейса. Но это будет естественный результат понятного экономического процесса».

Также представитель Минпромторга высказался в пользу разрешения покупки онлайн и доставки рецептурных препаратов.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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