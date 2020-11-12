«Ростех» начнет серийный выпуск бионических протезов в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургское АО «НПП «Краснознаменец» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») локализует на своих мощностях серийное производство бионических протезов руки разработки всеволожской Lite Electronics под брендом A.R.M Project Titanium. Объем инвестиций в проект не раскрывается, стоимость протеза составит около 500 тысяч рублей. Средняя цена зарубежных аналогов – 1,5 млн рублей. Санкт-Петербургское АО «НПП «Краснознаменец» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») локализует на своих мощностях серийное производство бионических протезов руки разработки всеволожской Lite Electronics под брендом A.R.M Project Titanium. Объем инвестиций в проект не раскрывается, стоимость протеза составит около 500 тысяч рублей. Средняя цена зарубежных аналогов – 1,5 млн рублей.

Протез собран из металла и полиуретана, способен повторять основные движения кисти благодаря датчикам мышечной активности, которые крепятся к руке человека. Рука может поднимать предметы весом до 10 кг, поворачиваться на 180 градусов, оснащена пыле- и влагозащитой и фонарем со светодиодом. По заверению разработчиков, бионическая рука создана из отечественных комплектующих, а одно изделие может работать без подзарядки до трех дней.

Модель разрабатывалась компанией Lite Electronics и Мультицентром социальной и трудовой интеграции инвалидов Ленинградской области.

В «Ростехе» рассчитывают адаптировать протезы A.R.M. Project Titanium для использования в качестве механической руки в сложных и опасных производственных операциях на предприятиях ОПК, в том числе при дистанционной работе с огнеопасными составами или в агрессивной среде.

По данным kartoteka.ru, ООО «Лайт Электроникс» на 40% принадлежит основателю Руслану Андрееву, долей в 60% владеет Константин Козлов. Выручка компании в 2019 году составила 1 млн рублей, чистая прибыль – 34 тысячи рублей.

АО «НПП «Краснознаменец» – военно-промышленное предприятие, занимающееся разработкой капсюлей и средств детонации для оружия, ракет и зарядов для горнорудной промышленности. В 2019 году предприятие выручило 2,042 млрд рублей, чистая прибыль составила 174,5 млн рублей.

Компания входит в холдинг «Технодинамика» ГК «Ростех». Помимо протезов, холдинг разрабатывает мобильный комплекс на основе циклотронного ускорителя для стерилизации медицинских изделий. Предполагается, что система сможет обрабатывать от 45 до 125 тонн продукции в час.