«Ростех» начнет серийный выпуск бионических протезов в Санкт-Петербурге

Протез собран из металла и полиуретана, способен повторять основные движения кисти благодаря датчикам мышечной активности, которые крепятся к руке человека. Рука может поднимать предметы весом до 10 кг, поворачиваться на 180 градусов, оснащена пыле- и влагозащитой и фонарем со светодиодом. По заверению разработчиков, бионическая рука создана из отечественных комплектующих, а одно изделие может работать без подзарядки до трех дней.
Модель разрабатывалась компанией Lite Electronics и Мультицентром социальной и трудовой интеграции инвалидов Ленинградской области.
В «Ростехе» рассчитывают адаптировать протезы A.R.M. Project Titanium для использования в качестве механической руки в сложных и опасных производственных операциях на предприятиях ОПК, в том числе при дистанционной работе с огнеопасными составами или в агрессивной среде.
По данным kartoteka.ru, ООО «Лайт Электроникс» на 40% принадлежит основателю Руслану Андрееву, долей в 60% владеет Константин Козлов. Выручка компании в 2019 году составила 1 млн рублей, чистая прибыль – 34 тысячи рублей.
АО «НПП «Краснознаменец» – военно-промышленное предприятие, занимающееся разработкой капсюлей и средств детонации для оружия, ракет и зарядов для горнорудной промышленности. В 2019 году предприятие выручило 2,042 млрд рублей, чистая прибыль составила 174,5 млн рублей.
Компания входит в холдинг «Технодинамика» ГК «Ростех». Помимо протезов, холдинг разрабатывает мобильный комплекс на основе циклотронного ускорителя для стерилизации медицинских изделий. Предполагается, что система сможет обрабатывать от 45 до 125 тонн продукции в час.
Фото: Lite Electronics