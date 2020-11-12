Минпромторгу поручено контролировать производство лекарств и их наличие у поставщиков

Минпромторгу поручено контролировать производство лекарств и их наличие у поставщиков, принимать меры для предотвращения дефицита в России, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По лекарствам мы жёстко мониторим ситуацию, мы знаем, что были даже при принятии решения правительством о переходе на уведомительный порядок ещё отдельные проблемы. Минпромторгу дано соответствующее поручение за этим внимательнейшим образом следить и информировать обо всех сбоях, которые происходят в сети и в системе производителей, и в системе аптек. Я думаю, что сейчас эта ситуация исправится», — заявила Голикова, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Её слова приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.

Он сказал, что «депутаты, вернувшись после региональной недели, фиксируют всё-таки наличие проблем с лекарствами в аптечных сетях».

«Минпромторгу поручено проконтролировать производство лекарственных препаратов и их наличие у поставщиков и в случае необходимости совместно с производителями и поставщиками принять меры по предотвращению рисков дефицита с еженедельным докладом в правительство. Выработать единые подходы к решению вопроса по лицензированию производства медицинских газов, потому что эту тему ставили очень многие субъекты Российской Федерации, особенно там, где большие расстояния между населенными пунктами», — сказала Голикова.

«Росздравнадзору совместно с министерством здравоохранения обеспечить контроль за отпуском в аптеках рецептурных препаратов», — подчеркнула она.

При этом вице-премьер отметила, что отечественные фармкомпании производят 22 препарата, рекомендованные Минздравом для профилактики и лечения COVID-19 и 9 противомикробных препаратов.

По словам Голиковой, на данный момент объём производства лекарственных препаратов для профилактики и лечения COVID-19 увеличился на 115% по сравнению с апрелем этого года, моментом начала пандемии, а прирост объёмов недавно зарегистрированных препаратов «Фавипиравира» и «Олокизумаба», по сравнению с первыми месяцами выпуска составил 501 и 544% соответственно.

gmpnews