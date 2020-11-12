Индия делает ставку на вакцины от COVID-19 компаний Bharat Biotech и AstraZeneca

Несмотря на то, что компании Pfizer и BionTech первыми среди западных компаний опубликовали данные промежуточного анализа крупномасштабных испытаний об эффективности вакцины от COVID-19, органы здравоохранения Индии считают, что вакцины-кандидаты компаний AstraZeneca и Bharat Biotech остаются лучшими вариантами для ранней вакцинации индийского населения.

Официальные лица Индии заявили, что эти две вакцины также находятся на продвинутой стадии клинических испытаний, фазы III. Более того, в отличие от вакцины Pfizer-BionTech, эти два препарата проходят испытания в Индии и будут доступны, как только испытания будут успешно завершены.

«Индии придется сосредоточиться на вакцинах местного производства и вакцине AstraZeneca-Oxford. Эти вакцины проходят испытания среди индийского населения, что является большим преимуществом перед любыми другими потенциальными кандидатами», — сказал высокопоставленный правительственный чиновник.

Индийские органы здравоохранения внимательно следят за результатами последней стадии испытаний вакцины AstraZeneca-Oxford, которые, скорее всего, будут опубликованы в этом, либо в следующем месяце.

«Это двухдозовая вакцина. В Индии уже тысяча человек вакцинированы. К следующему месяцу будут завершены испытания третьей фазы, и результаты испытаний проложат путь к утверждению регулирующими органами. Вакцина может быть доступна сразу, как завершатся последние испытания», — сказал отраслевой эксперт.

Два других кандидата, которые проходят испытания в Индии, принадлежат индийским фармкомпаниям Bharat Biotech и Zydus Cadila.

Вакцина компании Bharat Biotech — Covaxin, разрабатываемая совместно с Индийским советом по медицинским исследованиям (ICMR), также проходит третью фазу испытаний и может быть запущена на несколько месяцев раньше, чем ожидалось. Испытания поздней стадии начались уже в этом месяце, и предварительные результаты показали, что она безопасна и эффективна.

Ожидается, что Zydus Cadila проведет испытания третьей фазы своей потенциальной вакцины ZyCoV-D с участием 30 0000 человек. Начало исследований запланировано на следующий месяц. На данный момент компания завершила вакцинирование 1000 участников фазы II и планирует представить данные в регуляторное ведомство в этом месяце.

gmpnews