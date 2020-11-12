Новые тест-системы практически исключают возможность ложноположительного результата

Российские ученые разработали экспресс-метод выявления COVID-19 при отсутствии симптомов или слабых проявлениях вируса. Новые тест-системы для использования в лабораториях уже прошли сертификацию Росздравнадзора и запущены в производство, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской венчурной компании.

Авторами тест-систем стали специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова в сотрудничестве с коллегами из Центральной клинической больницы Российской академии наук при поддержке РАН и Минобрнауки.

«Ученые <…> нашли способ выявить факт контакта с SARS-CoV-2 даже у пациентов с бессимптомной или слабой формой заболевания. Новые комплексные тест-системы практически полностью исключают возможность ложноположительного результата анализов, возникающего за счет перекрестной реакции с другими распространенными типами коронавируса человека. При этом они способны обнаружить не только антитела классов IgM и IgG, но и IgA-антитела к SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека, что в условиях клинических центров, занимающихся терапией коронавирусной инфекции, может помочь вовремя определить пациентов с вероятностью тяжелого течения заболевания», — пояснили в Российской венчурной компании.

В отличие от существующих тестов, которые определяют только присутствие IgG/IgM-антител в крови человека, разработка показывает и наличие и IgA-антител. Это позволяет более точно определить качество иммунного ответа на воздействие вируса и стадию заболевания.

Анализ занимает всего 90 минут, а наборы для экспресс-тестирования удобны в использовании и безопасны для персонала клинических лабораторий. В данный момент разработчики перешли к стадии производства систем диагностики для широкого применения.

gmpnews