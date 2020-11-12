Турция заинтересована в производстве вакцины «Спутник V» на своих мощностях

Турция выразила заинтересованность в организации производства первой российской вакцины «Спутник V» против нового коронавируса на мощностях турецких производителей лекарств. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Телефонные переговоры министров здравоохранения России и Турции, Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи, состоялись 10 ноября по инициативе турецкой стороны.

В сообщении говорится, что стороны обсудили ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, отдельно остановившись на вопросах разработки вакцин для профилактики COVID-19.

ГЛАВА МИНЗДРАВА ТУРЦИИ ВЫРАЗИЛ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V» НА МОЩНОСТЯХ ТУРЕЦКИХ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЛОКАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Михаил Мурашко, в свою очередь, заверил турецкого коллегу в готовности организации таких исследований в сертифицированной лаборатории. Стороны договорились в ближайшие дни приступить к реализации договоренностей.

gmpnews