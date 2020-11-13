Песков рассказал об «энергичных усилиях» властей в борьбе с дефицитом лекарств

Ситуация с дефицитом лекарств, необходимых для лечения больных с коронавирусом, в некоторых регионах недопустима. Правительство принимает меры, чтобы решить эту проблему, сообщили в Кремле.

Правительственный штаб вводит специальные меры для прогнозирования и планирования потребности в медикаментах, чтобы избежать дефицита, сказал журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что в определенных регионах дефицит возник, а это недопустимо. Правительство прилагает энергичные усилия, чтоб это не допустить», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Премьер-министр Михаил Мишустин для стабилизации ситуации с лекарственным обеспечением препаратами для лечения COVID-19 поручил Минпромторгу до 16 ноября запустить «горячую линию» для всех участников оборота лекарств – регионов, производителей, аптек и дистрибьюторов.

На заседании Госдумы 10 ноября заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что правительство дало поручение обеспечить медицинские организации и аптеки неснижаемым запасом лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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