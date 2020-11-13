Минпромторг и производители разошлись в оценке влияния маркировки на скорость поставок лекарств

Мнения Минпромторга и иностранных производителей относительно скорости работы СМДЛП разделились. Представители министерства заявляют, что в настоящий момент маркировка не влияет на скорость движения лекарств и их доступность. AIPM полагает, что о существенном улучшении ситуации с отгрузками лекарств производителями говорить преждевременно.

Перевод системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) в уведомительный режим позволил устранить сложности, которые возникали у ряда участников оборота в силу их неполной готовности, сообщил 12 ноября Минпромторг. Маркировка не влияет на скорость движения лекарств и их доступность, утверждает представитель министерства. AIPM этот оптимизм не разделяет. «Пока все работает крайне медленно, зависшего товара на складах еще много», – прокомментировали ситуацию «ФВ» в ассоциации.

«В обороте находятся как маркированные, так и немаркированные препараты, – цитирует пресс-служба Минпромторга статс-секретаря – заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова. – Маркированных лекарств всего 10–15% от общего числа. Таким образом, маркировка никак не могла влиять на доступность 85% лекарств, а после перехода на упрощенный порядок работы не влияет на скорость поставок и оставшихся 15%».

Эти сведения расходятся с тем, что приводил ЦРПТ днем ранее в рамках Недели ритейла. По состоянию на начало ноября, согласно ЕГИС Росздравнадзора в обращении находится чуть более 2 млрд упаковок и маркированных и немаркированных медикаментов, заявлял директор по развитию направления «Фарма» ЦРПТ Марат Сакаев. А по статистике СМДЛП, введено в оборот маркированнных лекарств — свыше 1 млрд упаковок. «Государство «видит» примерно половину лекарственных препаратов, которые находятся в обращении на рынке», — резюмировал Сакаев.

Данные Минпромторга не совпадают и с информацией «с мест». Прежде чем воспользоваться «правилом 15 минут» производитель обязан получить коды, нанести их, отрапортовать об этом в СМДЛП, перевести продукцию на склад, далее пройти на таможню и передать информацию в систему Росздравнадзора, пояснили «ФВ» в AIPM. На каждом этапе требуется успешно подать отчеты и обязательно получить ответ от системы МДЛП. Только после этого для движения лекарств к потребителю можно воспользоваться уведомительным порядком.

Все эти процессы по-прежнему занимают очень много времени и регулярно подвисают из-за проблем в работе самой системы, уверяют в Ассоциации. Отдельных улучшений компании смогли добиться только в ручном режиме работы. Есть нерешенные инциденты с трехнедельными задержками. У целого ряда компаний на разных этапах товаропроводящей цепи остаются заблокированными лекарственные препараты, количество которых исчисляется миллионами упаковок. Возникновение таких «пробок» из произведенного товара не позволяет использовать производственные линии с полной нагрузкой, из-за чего начинаются простои на производстве.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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