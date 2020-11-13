Венгрия сообщила о готовности первой в ЕС испытать вакцину «Спутник V»

Венгрия ведет переговоры с Россией о получении «полных доз» вакцины «Спутник V», сообщает The Financial Times. Об этом в среду, 11 ноября, рассказал министр иностранных дел и торговли страны Петер Сийарто. По его словам, переговоры находятся на «продвинутой» стадии.

Сийарто рассказал, что первый образец вакцины прибудет в Венгрию в течение полутора недель для лабораторных испытаний, а клинические испытания начнутся в декабре. Если они окажутся успешными, массовые поставки препарата могут начаться со второй половины января 2021 года. Также министр добавил, что ведет переговоры с венгерской фармацевтической компанией, чтобы узнать, сможет ли она производить вакцину.

Венгрия станет первой страной — членом Евросоюза, которая приобретет российскую вакцину. Сийарто отметил, что власти стараются получить вакцины «из как можно большего количества источников».

Российская вакцина, разработанная институтом НИЦЭМ им. Гамалеи, вызвала интерес в ряде зарубежных стран. Соглашения о поставках препарата подписаны с такими государствами, как Мексика, Индия, Египет, Венесуэла, Казахстан и Белоруссия.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что эффективность вакцины «Спутник V» по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований составила 92%. В ходе исследований была проведена оценка эффективности вакцины среди более 16 тыс. добровольцев, при этом было выявлено 20 случаев заражения.

Николай Соколов

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