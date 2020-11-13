Испортившая вакцину стоимостью 1,5 млн рублей старшая медсестра предстанет перед судом

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в мае этого года свалки из упаковок с противогриппозной вакционой в лесу Дзержинска. Обвинения в халатности предъявлены старшей медсестре поликлиники.

Дзержинский городской суд рассмотрит дело о халатности старшей медсестры поликлиники, которая неправильно хранила противогриппозные вакцины, из-за чего они пришли в негодность и подлежали списанию. Женщине предстоит ответить за причинение ущерба ЛПУ в размере свыше 1,5 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2019 года старшая медсестра поликлиники Дзержинска получила свыше 12 тыс. доз вакцины против гриппа для проведения иммунизации населения. Вопреки инструкции она не поместила препарат в холодильник, из-за чего он пришел в негодность. Когда она поняла, что произошло, то решила избавиться от коробок. Медсестра попросила строителей, которые проводили ремонт в ЛПУ, помочь ей в этом. В мае 2020 года эти упаковки были обнаружены в лесу. По номерам на упаковках следователи установили, кому отгружался товар. Медсестра дала признательные показания.

Статья 293 УК РФ предусматривает штраф в размере до 120 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Екатерина Погонцева

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