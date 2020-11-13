Центр Гамалеи рассказал о преимуществе «Спутник V» перед вакциной от Pfizer

Глава Центра им. Гамалеи спрогнозировал проблемы с распространением вакцины от Pfizer из-за условий хранения. Она должна перевозиться при температуре -70 °C, а российская – при -18 °C. Ранее две вакцины сравнили и по эффективности.

Разработчик российской вакцины «Спутник V» рассказал о преимуществах перед зарубежной разработкой. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург обратил внимание, что у Pfizer могут возникнуть проблемы с логистикой, так как препарат должен храниться при низкой температуре, не выше -70° C. Вакцина «Спутник V», по его словам, хранится при -18 °C.

«На первый взгляд там очень большие проблемы будут с логистикой. Эта вакцина хранится при минус 75 – минус 80 градусах. Даже в условиях Европы ее логистика будет представлять очень непростую проблему по сравнению с вакциной, которая хранится при минус 18 градусах», – рассказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

В понедельник, 9 ноября, американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech заявили, что эффективность их вакцины против COVID-19 превышает 90%. Эксперты обратили внимание, что необходимость хранить вакцину от Pfizer при температуре не менее -70° C может вызвать сложности с ее распространением.

11 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%. Полученные данные будут опубликованы командой НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи «в одном из ведущих мировых рецензируемых научных медицинских изданий» после независимой оценки «ведущими международными экспертами в области эпидемиологии», говорится в сообщении. О каких именно изданиях и специалистах идет речь, не уточнили.

Фото: Олег Кирюшкин

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