Французский регулятор обвиняется в «непредумышленных убийствах» из-за препарата Sanofi

Французский регулятор оборота медикаментов обвиняется в «непредумышленных убийствах» и «нанесении увечий». Это связано с судебным процессом по препарату «Депакин», который допустили на рынок и который привел к инвалидности несколько тысяч детей. Производитель препарата Sanofi также была ранее привлечена к ответственности.

Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения (ANSM) заявило, что ему предъявлено обвинение в «нанесении увечий и непредумышленных убийствах», сообщает Le Monde. Судебное дело касается препарата «Депакин» от Sanofi, который привел к смертям и увечьям у множества новорожденных детей. В пресс-службе агентства уточнили, что его представители уже вызваны в суд в рамках расследования.

Парижский суд начал расследование дела по «Депакину» в 2016 году, его инициировала Ассоциация помощи родителям детей, страдающих вальпроат-синдромом (Apesac). Организация указывает на 14 подтвержденных случаев, когда беременные женщины, принимавшие «Депакин», рожали больных детей.

Вальпроат натрия продается под маркой «Депакин» с 1967 года, он назначается людям, страдающим биполярным расстройством. Препарат повышает риск развития врожденных физических дефектов у плода, если его принимает беременная женщина. Согласно исследованиям, общее число детей, ставших инвалидами из-за вальпроата натрия, составляет от 15 тыс. до 30 тыс. человек, сообщает Le Monde.

Обвинение, предъявленное французскому регулятору, «не удивляет, оно соответствует… приговору административного суда [муниципалитета] Монтрей», отреагировала на новость президент Apesac Марин Мартин. По этому приговору, вынесенному в июле, государство обязано выплатить компенсацию нескольким семьям с детьми-инвалидами.

«Я надеюсь, это позволит государству [больше] не спорить и должным образом выплатить компенсацию жертвам «Депакина», – добавила Мартин. Она также подчеркнула, что даже предлагаемая компенсация «смехотворна», в то время как жертвы препарата страдают «чрезвычайно серьезными аутистическими расстройствами, лечение которых требует больших затрат».

ANSM утверждает, что полностью «осознает все страдания жертв и в течение нескольких лет работает над ограничением воздействия вальпроата на женщин детородного возраста». Регулятор готов ответить на «любой вопрос в рамках процесса правосудия, чтобы в полной мере внести свой вклад в установление истины».

В августе этого года обвинение в «непреднамеренном убийстве» было также предъявлено фармацевтической компании Sanofi. Семьи жертв обвинили ее в том, что она слишком поздно проинформировала пациентов о рисках приема этого препарата во время беременности. До этого, в феврале, компанию обвинили во «введении в заблуждение при отягчающих обстоятельствах» и в «непреднамеренном нанесении увечий».

Николай Соколов

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