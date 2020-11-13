Ozon получил разрешение на дистанционную торговлю лекарствами

Ozon возобновил продажу лекарств на своем сайте. 10 ноября маркетплейс получил разрешение на дистанционную торговлю лекарствами. Ранее «ФВ» писал о несоответствии ресурса законодательным требованиям онлайн-продажи лекарств.

Маркетплейс Ozon получил разрешение на онлайн-торговлю лекарствами, следует из реестра Росздравнадзора. Организация открыла необходимое количество стационарных аптек после начала расследования ведомства о продаже лекарств без разрешения.

Разрешение на дистанционную торговлю Ozon получил 10 ноября. В октябре «ФВ» обнаружил, что маркетплейс не соответствует правилам дистанционной торговли – у организации не было как самого разрешения на ее осуществление, так и 10 стационарных аптек, необходимых для его получения.

19 октября Росздравнадзор по Москве и Московской области возбудил дело об административном правонарушении в отношении Ozon (ООО «Интернет Решения») по факту продажи лекарственных средств без разрешения. На следующий день, 20 октября, маркетплейс зарегистрировал несколько аптек, после чего их количество увеличилось до 11 (по данным СПАРК).

В ноябре «ФВ» выяснил, что маркетплейс убрал лекарства со своего сайта, переименовав категорию «Лекарственные средства» на «Парафармацевтика». Сейчас категорию переименовали обратно в «Лекарственные средства». На сайте можно заказать безрецептурные лекарства с доставкой на дом или воспользоваться услугой самовывоза.

Руслан Мавлиханов

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