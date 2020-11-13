Европа заплатит за вакцину Pfizer от COVID-19 меньше США

Евросоюз закупит вакцину компаний Pfizer и BioNTech по меньшей цене, чем Соединенные Штаты. США заплатят 19,50 долл. за дозу, страна заказала у производителя 100 млн доз вакцины.

Европейский Союз заплатит за вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech меньше 19,50 долл., это ниже цены, по которой ее закупит Правительство США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в руководстве ЕС, который принимал участие в переговорах с фармкомпаниями.

По его словам, цена оказалась ниже из-за того, что ЕС и Германия финансировали разработку вакцины. Источник рассказал, что цена на вакцину скорее будет ближе к 20 долл., чем к 10, однако отказался назвать точную сумму.

Соединенные Штаты договорились о покупке вакцины от Pfizer по цене 19,50 долл. за дозу. США согласовали меньший объем закупок, чем ЕС, Соединенные Штаты купят 100 млн доз, а Евросоюз договорился о поставке 200 млн вакцин. Тем не менее США может закупить еще 500 млн доз, а ЕС пока что рассматривает поставку дополнительных 100 млн.

Во вторник, 10 ноября, BioNTech сообщила, что общий объем заказа может повлиять на цену одной дозы вакцины в развивающихся странах. Также в компании отметили, что будут устанавливать разные цены для разных регионов мира.

На закупочные цены на вакцины, которые ЕС ранее согласовал с другими производителями, повлияли соглашения об условиях ответственности. К примеру, Sanofi согласовала цену на свою вакцину в размере 10 евро (11,8 долл.), но компании придется выплачивать компенсации, если у привитых людей возникнут какие-либо неожиданные побочные эффекты. Компания AstraZeneca будет оплачивать претензии к побочным эффектам только до определенного порога, ее вакцину закупят по цене 2,5 евро за дозу, сообщает Reutres.

ЕС уже подписал соглашения о поставках вакцин против коронавируса с AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson и ведет переговоры с Moderna, CureVac и Novavax.

Во вторник, 10 ноября, Pfizer и BioNTech заявили о том, что их вакцина против COVID-19 эффективна более чем на 90%. Компании сообщили, что в ходе испытаний заражение коронавирусом было зафиксировано у 94 человек из 43,5 тыс. проходивших тесты.

Николай Соколов

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