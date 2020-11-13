Ключевые эксперты фармотрасли подвели итоги госпрограммы «Фарма-2020»

22-я Международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech&Ingredients работает в «Крокус Экспо» с 10 ноября.

В первый день выставки состоялась пленарная сессия, посвященная итогам реализации государственной программы развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года. Участниками сессии стали представители исполнительной власти, регуляторных учреждений, а также ключевые игроки фармацевтического рынка: директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, вице-губернатор и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Тигран Геворкян, генеральный директор Sanofi в России Оксана Монж и генеральный директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай.

Эксперты поделились своим взглядом на итоги программы «Фарма-2020», а также ожиданиями от новой стратегии «Фарма-2030».

Владислав Шестаков рассказал о роли ФБУ «ГИЛС и НП» в реализации требований стратегии к контролю производства. За последние четыре года организация провела свыше 2 тыс. инспекций в 70 странах мира. Институт активно сотрудничает с международными регуляторными органами, ведется работа по созданию государственного проектного института. Таким образом, по словам докладчика, российский фарминспекторат отвечает всем требованиям качества, установленным стратегией.

Алексей Алехин сообщил, что в рамках программы было построено более 50 новых производственных площадок, а модернизировано еще больше. Российский рынок стал более привлекательным для локализации производства зарубежными компаниями, в том числе за счет наличия проработанных систем контроля, трекинга и инспектирования. На сегодняшний момент благодаря реализации программы у России есть широкий спектр препаратов, в том числе препараты для лечения коронавируса, ведутся переговоры по созданию сырьевой кооперации с зарубежными партнерами, идет поиск новых решений в области синтеза. Для стратегии «Фарма-2030» ключевыми положениями станут обеспечение полного цикла производства внутри страны препаратов из списка жизненно важных и стратегически значимых лекарств, оперативность работы с дефектами и повышение ответственности производителей. Ожидается, что проект новой программы будет представлен до конца текущего года.

Давид Мелик-Гусейнов говорил о влиянии государственной программы на систему здравоохранения в субъектах России. По его наблюдениям, для медицинских работников и пациентов в регионах сегодня не существует ощутимой разницы между препаратами отечественного и иностранного производства. Это говорит о возросшей конкурентоспособности российской фармотрасли.

Тигран Геворкян рассказал о результатах реализации стратегии на примере собственной практики. По его словам, 15–16 лет назад активно звучало мнение о том, что российская система здравоохранения не сможет существовать без российского же производства. Спустя 6–7 лет начали постепенно появляться отечественные препараты, однако их назначение пациентам сопровождалось предупреждениями о вероятных осложнениях. А в 2014 году, после запуска программы, стала ощущаться «взрывная волна» новых высококачественных препаратов, которые можно смело рекомендовать пациентам. Тигран Геворкян указал, что тренды и акценты в пользу отечественного производства должны сохраняться, а во главе программы «Фарма-2030» должны стоять проекты по разработке российских инновационных препаратов.

Оксана Монж отметила, что стратегия стала очень важным шагом для развития российской фармацевтики: была построена более современная отрасль, способная производить дженерики и биоаналоги. Для дальнейшего развития и привлечения инвестиций в инновации необходимо расширять набор мер стимуляции, а также развивать область защиты прав на интеллектуальную собственность при выводе инновационных препаратов на рынок, подчеркнула она.

Профессор Дмитрий Кудлай охарактеризовал «Фарму-2020» как «одну из самых внятных экономических программ, развивавшихся в эти годы в стране». Благодаря ей в России появились новые и модернизированные площадки, способные оперативно и качественно реагировать на ургентные вызовы. По мнению гендиректора «Генериума», важным результатом программы стала возможность России в период пандемии работать на благо своих граждан, обеспечивая их самыми необходимыми средствами диагностики, лечения и профилактики.

«Генериум» с момента вспышки COVID-19 одним из первых включился в этот процесс. Комментируя вопрос о предстоящей программе развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2030 года, эксперт отметил, что «для «Фармы-2030» важно не потерять мировые тренды регенеративной медицины, технологий орфанного направления и молекулярной биологии». Значимым для страны событием Дмитрий Кудлай считает создание компанией «Генериум» новейшего диагностического инструмента для определения Т-клеточного иммунного статуса в отношении вируса SARS-CoV-2. Набор, основанный на уникальной технологии ELISpot, относящейся к гамма-интерфероновым тестам, обеспечивает максимальную точность результатов у различных групп пациентов и призван отделить людей, находящихся в группе риска, от людей, имеющих стойкий иммунный ответ к новой коронавирусной инфекции, заключил Дмитрий Кудлай.

Истчник: АО «Генериум»

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