Правительство поручило создать в регионах неснижаемый запас лекарств в аптеках и медучреждениях

Правительство дало поручение обеспечить медицинские организации и аптеки неснижаемым запасом лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Об этом сообщила заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании Государственной думы 10 ноября. Стенограмма заседания опубликована на сайте Комитета по охране здоровья.

К тому же, сообщила Голикова, было поручено организовать обучение медицинского персонала, который привлекают дополнительно для ликвидации кадрового дефицита в медорганизациях. Вице-премьер добавила, что главы регионов должны принять исчерпывающие меры по реагированию на текущую эпидемиологическую ситуацию и по профилактике распространения COVID-19, учитывая меры, введенные указом президента, а также решениями и правилами главного санитарного врача.

По словам Голиковой, в 35 регионах страны статистический показатель распространения новой коронавирусной инфекции превышен. Наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тыс. населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, городе Москве, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва.

Ранее правительство выделило более 5 млрд руб. регионам на бесплатное обеспечение пациентов препаратами для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 29 октября.

Маргарита Грошева

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