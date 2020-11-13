«Инвитро»: 20,3% участников исследования имеют антитела к COVID-19

Холдинг «Инвитро» подвел предварительные итоги исследования на наличие антител класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 среди более чем 1 млн человек, сдавших тест на территории России с 18 мая 2020 года. В среднем по стране «накопительным итогом» число носителей IgG составило 20,3%. В первые недели тестирования этот показатель составлял 13,2%. Холдинг «Инвитро» подвел предварительные итоги исследования на наличие антител класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 среди более чем 1 млн человек, сдавших тест на территории России с 18 мая 2020 года. В среднем по стране «накопительным итогом» число носителей IgG составило 20,3%. В первые недели тестирования этот показатель составлял 13,2%.

«По данным проекта «Инвитро.Мониторинг», средний процент пациентов с положительными результатами теста на антитела класса G по России в ноябре вырос до 38,8%. Для сравнения, в мае текущего года средний процент положительных результатов составлял 13,3%, а в августе – 17,9%», – уточнили в «Инвитро».

Распределение по полу пациентов, обратившихся в «Инвитро» для исследования на антитела, остается таким же, как и в начале тестирования: более 56% составляют женщины, остальная часть приходится на мужчин.

Среди более 85 тысяч мужчин, имеющих антитела IgG, лидируют люди в возрасте от 18 до 45 лет (59%), затем идут мужчины в возрасте от 45 до 65 лет (31%), старше 65 лет и младше 14 лет – по 4%, всего 2% – среди возрастной группы от 14 до 18 лет.

Среди женщин наблюдаются несколько иные результаты. Всего положительный тест на антитела выявили более чем у 118 тысяч человек. Распределение выглядит так: от 18 до 45 лет – 51%, от 45 до 65 лет – 39%, старше 65 лет – 6%, по 2% у возрастных категорий «младше 14 лет» и «от 14 до 18 лет».

В Москве с начала исследования тесты на антитела к коронавирусной инфекции сдали 246 тысяч человек, накопительным итогом выявлено 15,7% положительных результатов. Уточняется, что на начальном этапе тестирования иммунный ответ выявлен у 17,2% москвичей, сдавших тест в «Инвитро». В Санкт-Петербурге с мая 2020 года тестирование прошли 81 тысяча человек – положительный результат у 21,8%. В мае этот же показатель был на уровне 14,8%.

Массовое тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 началось 18 мая 2020 года во всей сети медицинских офисов «Инвитро» на территории России, которых на сегодняшний день насчитывается более 1 550. Лабораторные исследования для определения IgG проводятся методом иммуноферментного (ИФА) и иммунохемилюминесцентного (ИХЛА) анализа. Материалом для исследования является сыворотка венозной крови. Исследования выполняются с использованием тест-систем российского и европейского производства.

«Приведенные данные говорят о том, что, во-первых, эпидемия продолжается, количество заразившихся увеличивается, система здравоохранения работает с перегрузкой. Во-вторых, число переболевших и выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета. Важно также отметить, что по разным причинам далеко не всем был выставлен диагноз COVID-19, люди, переболевшие «чем-то» неподтвержденным, но клинически похожим на коронавирусную инфекцию, или имевшие контакт с заболевшими, пытаются ретроспективно выяснить, чем они переболели», – пояснил главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

В июне холдинг «Инвитро» также подводил предварительные итоги исследований на антитела среди 250 тысяч пациентов, обратившихся за анализом на коммерческой основе с 18 мая 2020 года. В среднем по России число носителей IgG тогда составило 15%.

Массовое исследование на наличие иммунитета к коронавирусу также проводит Роспотребнадзор, в сентябре в ведомстве объявили о начале второго этапа популяционного исследования. Согласно результатам первого этапа, в некоторых регионах антитела к COVID-19 имеют до 50,2% обследованных.

«В рамках первого этапа в июне – августе обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах Российской Федерации. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных лиц к новой коронавирусной инфекции», – заявили в Роспотребнадзоре.