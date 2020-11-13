Структура «Ростеха» создаст информсистему ФМБА за 566,1 млн рублей

Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в ГК «Ростех», стал единственным участником и победителем тендера на создание «медицинской информационно-аналитической системы ФМБА России» с ценой контракта 566,1 млн рублей. Ранее ФМБА и «Ростех» договорились об интеграции агентства в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Согласно конкурсной документации, система создается для «автоматизации процессов в медицинских организациях ФМБА», а именно для управления системой оказания медицинской помощи ведомства, в том числе скорой и неотложной, ведения единой базы пациентов и врачей, организации электронного документооборота.

Система будет интегрирована в ЕГИСЗ и даст возможность пациентам получать госуслуги (запись на прием к врачу, вызов специалиста на дом и другие).

Источником финансирования работ, указывается в информации о закупке, являются средства субсидий федерального бюджета. НЦИ должен разработать и внедрить информсистему до конца декабря 2020 года, а затем осуществлять ее техподдержку в течение 2021 года.

ФМБА и «Ростех» анонсировали внедрение системы федерального агентства в ЕГИСЗ и создание «единого цифрового контура» ведомства в июле 2020 года. Тогда же был объявлен подрядчик проекта – Национальный центр информатизации, который до конца 2020 года определен единственным исполнителем контрактов на интеграцию медорганизаций и госорганов в ЕГИСЗ. При этом НЦИ может привлекать к работам субподрядчиков, если выполнит сам не менее 5% от объема заключенных госконтрактов.

В феврале 2020 года НЦИ уже получил госконтракт на техобслуживание информационной системы ОМС и цифровых ресурсов Федерального фонда ОМС (ФФОМС) в 2020 году.

Тем не менее грядущим развитием государственной информсистемы в сфере ОМС (ГИС ОМС) займется конкурент «Ростеха» – входящая в холдинг Merlion ИТ-компания «Организационно-технологические решения 2000», выигравшая подряд ФФОМС на 405 млн рублей.

Всего на создание ГИС ОМС Федеральный фонд ОМС получил 1 млрд рублей. На выделенные средства ФФОМС должен создать не менее трех цифровых сервисов системы, а также подключить к ним не менее 5 тысяч пользователей.