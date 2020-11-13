Глава Минздрава Иркутской области ушла в отставку после дела о поставке контрафактных СИЗ

Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева покинула пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Месяцем ранее суд избрал меру пресечения шести подозреваемым в поставке контрафактных средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждения региона на общую сумму 40 млн рублей. Среди фигурантов дела, по данным СМИ, сын экс-главы областного Минздрава.

Об увольнении Ледяевой РИА «Новости» сообщил представитель пресс-службы правительства региона.

В октябре 2020 года Октябрьский районный суд Иркутска отправил в СИЗО на два месяца Илью Белоусова, основного фигуранта дела о поставке фальсифицированных медицинских масок в региональные медучреждения.

Предпринимателя из Ангарска обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). «Интерфакс» сообщал, что один из подозреваемых по этому делу – сын министра здравоохранения региона Наталии Ледяевой.

Пять фигурантов дела отправлены под домашний арест. Общий ущерб бюджету Иркутской области оценивается почти в 40 млн рублей.

Экс-глава территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области Наталия Ледяева возглавила областной Минздрав в декабре 2019 года, сменив на этом посту Олега Ярошенко. Наталия Ледяева окончила Оренбургский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», работала участковым педиатром, затем возглавила детскую поликлинику. В конце 90-х была назначена начальником Управления здравоохранения Ангарска, с 2003-го – возглавляла отдел Главного управления здравоохранения Иркутской области. В 2004 году заняла должность руководителя ТО Росздравнадзора.