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Глава Минздрава Иркутской области ушла в отставку после дела о поставке контрафактных СИЗ

Наталия Ледяева, бывший министр здравоохранения Иркутской области

Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева покинула пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Месяцем ранее суд избрал меру пресечения шести подозреваемым в поставке контрафактных средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждения региона на общую сумму 40 млн рублей. Среди фигурантов дела, по данным СМИ, сын экс-главы областного Минздрава.

Об увольнении Ледяевой РИА «Новости» сообщил представитель пресс-службы правительства региона.

В октябре 2020 года Октябрьский районный суд Иркутска отправил в СИЗО на два месяца Илью Белоусова, основного фигуранта дела о поставке фальсифицированных медицинских масок в региональные медучреждения.

Предпринимателя из Ангарска обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). «Интерфакс» сообщал, что один из подозреваемых по этому делу – сын министра здравоохранения региона Наталии Ледяевой.

Пять фигурантов дела отправлены под домашний арест. Общий ущерб бюджету Иркутской области оценивается почти в 40 млн рублей.

Экс-глава территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области Наталия Ледяева возглавила областной Минздрав в декабре 2019 года, сменив на этом посту Олега Ярошенко. Наталия Ледяева окончила Оренбургский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», работала участковым педиатром, затем возглавила детскую поликлинику. В конце 90-х была назначена начальником Управления здравоохранения Ангарска, с 2003-го – возглавляла отдел Главного управления здравоохранения Иркутской области. В 2004 году заняла должность руководителя ТО Росздравнадзора.

Источник: РИА Новости
Фото: irk.ru

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13 ноября, 2020 | Просмотров: 91