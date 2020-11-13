«Вектор» обнаружил более 15 соединений, перспективных для разработки лекарств от COVID-19

Специалисты государственного научного центра «Вектор» обнаружили несколько соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лекарств от COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В «Векторе» проводят исследования по оценке эффективности зарегистрированных на территории России противовирусных препаратов, а также других терапевтических средств и новых соединений. Эта работа позволит определить, какие вещества можно использовать для лечения COVID-19.

«К настоящему времени проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводятся в несколько этапов, включающих изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных). Было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19», — говорится в заявлении.

Ранее специалисты «Вектора» установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса.

«Заявка на патент «Ингибитор на основе экстракта чаги против инфекции COVID-19″ подана в патентное ведомство с приоритетом от 13 августа 2020 года и сейчас проходит экспертизу по существу. Результаты можно ожидать не ранее конца 2020 года», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

gmpnews