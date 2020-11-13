Онколог объяснил причину дефицита некоторых лекарств

Известные противоопухолевые лекарства безальтернативны для некоторых видов опухолей. Но таких случаев мало, поэтому потребность в этих лекарствах невелика.

Зам. директора по развитию онкологической помощи в регионах НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Александр Петровский полагает, что производителям невыгодно выпускать небольшой объем недорогих лекарств. Об этом он рассказал на брифинге, посвященном XXIV Российскому онкологическому конгрессу. Онкологи при дефиците препаратов используют другие схемы лечения, но есть альтернатива, рассказал он.

«Для некоторых пациентов необходим конкретный препарат. Например, винкристин для определенной группы острых лейкозов может оказаться безальтернативным. Но когда-то препарат широко использовался при раке молочной железы или раке легкого, а сейчас для этих видов опухолей он практически не используется, так как есть много других лекарств, которые лучше», – пояснил Петровский.

По его словам, это единичные случаи, поэтому препараты и пропадают. «Производителю невыгодно выпускать дешевый препарат в малых объемах. Это общемировая проблема», – добавил эксперт. Исчерпывающего перечня препаратов, которые безальтернативны в определенных случаях, у него нет.

Как сообщал «ФВ», вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву экстренно закупить небольшие объемы 26 дефицитных онкологических препаратов. Ранее об отсутствии лекарств сообщали благотворительные фонды со ссылкой на список, подготовленный специалистами НМИЦ гематологии.

Елена Калиновская

pharmvestnik