«ФК Пульс» выбрал гиперконвергентное решение Nutanix от KPBS

«ФК Пульс» — динамично развивающийся на российском рынке фармдистрибьютор — для масштабирования IT-инфраструктуры остановил свой выбор на компании KPBS в качестве интегратора и на новой стратегической платформе на базе Nutanix.

«Это наиболее производительное и самое гибкое для нас решение в плане масштабирования, обеспечивающие end-to-end безопасность всех компонентов», — подчеркивают в компании.

До старта проекта «ФК Пульс» вынуждена была закупать и поддерживать огромное количество IT-оборудования и софта для обеспечения рабочих процессов. «Инфраструктурное решение «ФК Пульс» представляло собой гибрид из трехуровневой архитектуры ЦОД компании и выделенной инфраструктуры у хостинг-провайдеров, которые не отвечали новым потребностям стремительно развивающегося бизнеса, управлялись по отдельности и требовали специализированных навыков для работы с ними», — пояснили в компании.

Виртуальная серверная платформа Nutanix позиционируется как «инновационное решение управления всеми этими системами в рамках единого решения». Ключевая ценность продуктов Nutanix для клиентов — «упрощение и ускорение процессов, связанных с IT-инфраструктурой, и экономия на связанных с ними прямых и косвенных затратах».

«Мы рассматривали несколько альтернатив нашей IT-инфраструктуры, — отметил специалист по IT-безопасности «ФК Пульс» Роман Бондаренко. — В итоге остановились на Nutanix, поскольку именно с этой компании фактически начался рынок HCI. Nutanix предлагает самый надежный продукт с гибкостью применения, простотой масштабирования, высоким уровнем сохранности данных и скоростью работы, которая нам необходима».

«Мы предложили «Пульсу» Nutanix, потому что для такой динамично развивающейся компании важно иметь гибкую платформу, которая могла бы адаптироваться под потребности бизнеса максимально быстро, — прокомментировал руководитель направления Nutanix компании KPBS Алексей Орлов. — С Nutanix упрощается управление инфраструктурой, что позволяет сконцентрироваться не на администрировании, а на развитии IT и компании».

Источник: ФК Пульс

pharmvestnik