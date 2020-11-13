Правительство США заключило сделку с крупнейшими аптечными сетями о поставке вакцин от COVID-19

Минздрав США заключил договор с крупнейшими аптечными сетями, охватывающий 60% всех аптек страны. Он направлен на обеспечение доступа всех граждан к вакцинам от COVID-19 после того, как на них будет выдано разрешение от регулятора. На фоне этого компания Novavax опубликовала соглашение с Правительством США о финансировании разработки и производства вакцин от коронавируса в размере 1,6 млрд долл. Американские власти долгое время скрывали подробности многомиллиардных сделок с производителями вакцин.

Министерство здравоохранения США заключило соглашение с крупными аптечными сетями по всей территории страны о распространении бесплатных вакцин от коронавируса после получения одобрения на них от регулятора.

Заключенная сделка охватывает около 60% аптек во всех 50 штатах и территориях США. В число компаний, подписавших договор, вошли аптечные розничные сети, такие как Rite Aid и Walgreens, супермаркеты продуктов питания и лекарственных средств, такие как Albertsons и Publix, и гипермаркеты, имеющие свои аптеки, такие как Costco и Walmart.

«Подавляющее большинство американцев живут в пределах восьми километров от этих аптек», – отметил министр здравоохранения США Алекс Азар.

Цель государства: сделать вакцину от COVID-19 такой же распространенной и общедоступной, как прививка от гриппа. Соглашение последовало после налаживания сотрудничества между Правительством США и американскими аптечными сетями CVS и Walgreens по доставке вакцин в учреждения долговременного ухода и предоставлении фармацевтам права делать вакцины пациентам.

Событие произошло на фоне сильнейшего всплеска пандемии коронавируса (количество заболевающих в день превысило 127 тыс. человек, это на 75% больше, чем две недели назад) и заявления фармацевтической компании Pfizer о 90%-ной эффективности ее вакцины от коронавируса.

Pfizer проводила собственные исследования вакцин в то время, как другие фармкомпании работали в рамках операции Warp Speed, инициированной администрацией Дональда Трампа, для ускорения разработки, производства и распространения вакцин после их утверждения.

Одна из участниц этой правительственной программы, компания Novavax, опубликовала договор, заключенный в июле с Правительством США, о финансировании исследований вакцины от COVID-19 в размере 1,6 млрд долл. в рамках Warp Speed.

Правительство неоднократно обещало раскрыть детали многомиллиардных сделок с производителями вакцин, но до сих пор этого не сделало. Примечательно, что в конце августа Минздрав США сообщил об отсутствии записей о договоре с Novavax. Как подчеркивается, такие крупные сделки должны публиковать не сами компании, а государство.

Из опубликованного договора стало известно, что правительство имеет право вмешиваться в процедуру производства и взять на себя контроль за процессом разработки лекарственного средства или вакцины, если производитель, получивший федеральное финансирование, не способен или потерял желание это делать, либо устанавливает необоснованные цены на свои продукты.

Проблема заключается в том, что государственные инвестиции в компании беспрецедентны по своим масштабам. Такого количества финансовых вливаний в фармацевтическую промышленность ранее никогда не было. При этом договоры о финансировании производства и закупки вакцин не находятся в открытом доступе для налогоплательщиков, чьи деньги фактически и используются.

Владимир Заболотских

pharmvestnik