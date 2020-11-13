Росздравнадзор применит персональный подход к аптекам с отсутствующим минимальным ассортиментом

Росздравнадзор практикует индивидуальный подход, если в аптеке отсутствует обязательный минимальный ассортимент. Регулятор заявил, что выездные проверки поставлены на паузу.

Из-за сбоев в работе системы маркировки лекарств (СМДЛП) на рынке возник дефицит препаратов, и зачастую аптеки не в состоянии обеспечить обязательный минимальный ассортимент не по своей вине. По словам заместителя начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Елены Кудрявцевой, во время проверок будут тщательно изучены все обстоятельства и документы. Об этом она рассказала в ходе сегодняшней прямой линии ЦРПТ, передает корреспондент «ФВ».

Представителя регулятора спросили, будет ли к аптеке применено административное наказание, если она не в состоянии приобрести препараты из обязательного минимального ассортимента вследствие возникшего на рынке дефицита.

«Все зависит от конкретной ситуации, — подчеркнула Кудрявцева. — К сожалению, у нас не только система маркировки является причиной несоблюдения этого требования законодательства. Мы тщательно рассматриваем документы и решение принимаем в индивидуальном порядке».

В стране сложилась противоречивая судебная практика, когда аптеки пытались оспорить штрафы, наложенные на них за отсутствие тех или иных обязательных препаратов из федеральной дефектуры. В одних случаях им удавалось доказать свою невиновность и избежать наказания, а в других — нет.

Кудрявцева уточнила, что все выездные проверки в Росздравнадзоре в настоящее время отменены. В случае поступления обращения осуществляется проверка по документам.

«Что касается маркировки лекарств, то никаких штрафов по соответствующим статьям КоАП России Росздравнадзором наложено не было», — резюмировала замначальника управления.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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