Эксперты указали на недостаток информации об испытаниях вакцин против COVID-19

Специалисты указали на то, что крупные производители вакцин не предоставляют достаточно данных об испытаниях своих препаратов. Также критике подверглась недостаточная выборка в исследовании российской вакцины «Спутник V».

Российский Центр Гамалеи и компании Pfizer и BioNTech не предоставили подробных данных о результатах исследований своих вакцин против COVID-19. Об этом сообщает журнал Science со ссылкой на главу некоммерческой организации «Проект вакцин для человека» Уэйна Коффа.

По его словам, в отличие от российской компании Pfizer и BioNTech обнародовали протоколы испытаний своей вакцины. Кроме того, он считает, что институт и российское правительство не согласовали свою политику в области вакцинации с международными стандартами.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 92%. В ходе исследования было выявлено 20 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, оценка эффективности проводилась среди 16 тыс. добровольцев.

Такая выборка недостаточна, считает эксперт по вакцинам из Корнельского университета Джон Мур. По его словам, американский регулятор FDA не стал бы рассматривать отчет, основанный на 20 случаях заболевания.

«Это международная гонка вакцин. Они [Россия] хотят казаться не отстающими от своих конкурентов в других странах. Это явно поспешное объявление. Но это не значит, что оно неправильное», — считает Мур.

В ходе своего исследования Pfizer и BioNtech проанализировали 94 случая заболевания, а другие производители вакцин планируют накопить данные по как минимум 50 случаям.

Николай Соколов

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