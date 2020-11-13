ФАС признала «Новоком» и «Яндекс» нарушителями Закона о рекламе

Компании «Новоком» и «Яндекс» нарушили Закон о рекламе, рекламируя в интернете экспресс-тест на COVID-19. К такому выводу пришла комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщает пресс-служба ведомства. Баннер с рекламой экспресс-теста TESTSEALABS (производства КНР) распространялся в июле 2020 года на сайте nova.rambler.ru.

При наборе в строке поиска системы Rambler словосочетания «полоска тест на коронавирус» справа от результатов поисковой выдачи отображался рекламный баннер. Он содержал изображение теста, информацию о его цене, названии и данные о компании «Новоком», которая и реализовывала товар. Рекламное объявление также было гиперссылкой на сайт интернет-магазина медоборудования и медтехники на страницу рекламируемого экспресс-теста на COVID-19.

Как в ходе разбирательства ФАС установила, что среди зарегистрированных на территории России медицинских изделий рекламируемый экспресс-тест на COVID-19 TESTSEALABS отсутствует.

«Закон о рекламе запрещает рекламу товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия такой регистрации. На основании чего Комиссия ФАС России признала рекламодателя ООО «Новоком» нарушившим закон», ­– указано в сообщении ФАС.

Рекламораспространителем рекламы экспресс-теста на COVID-19 является ООО «Яндекс», поскольку размещение рекламы в блоках «Яндекс.Директ» на ресурсах поисковой системы «Рамблер» осуществляется именно ею, в связи с чем компания «Яндекс» также нарушила Закон о рекламе. Обеим компаниям выданы предписания о прекращении нарушения.

«Безусловно, в условиях пандемии недобросовестные продавцы товаров и услуг, так или иначе связанных с борьбой с COVID-19, пытаются привлечь потребителей любыми возможными способами, в том числе рекламой, – отмечает начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина. – Поскольку у медизделия должна быть регистрация, то, если таковой у него нет, и реклама этого товара недопустима. Обеим компаниям грозят штрафы от 100 до 500 тыс. руб.».

pharmvestnik