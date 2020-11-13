РФПИ и GL Rapha договорились о производстве в Южной Корее «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и биотехнологическая компания Южной Кореи GL Rapha (включая дочернее подразделение Hankook Korus Pharm) объявили о соглашении по производству в стране вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает РФПИ.

Поизводство намерены запустить в декабре и начать поставки вакцины на экспорт в январе 2021 года. На мировой рынок будет поступать более 150 млн доз вакцины «Спутник V», произведенных в Южной Корее.

«Первый промежуточный анализ данных фазы III клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины «Спутник V» на уровне 92%. Расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину», – указано в сообщении.

В настоящий момент в ходе фазы III двойного слепого рандомизированного плацебоконтролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины «Спутник V» в России принимают участие 40 тыс. добровольцев, из них вакцинировано более 20 тыс. первой дозой вакцины и более 16 тыс. – первой и второй дозой вакцины.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах. По данным РФПИ, существующие договоренности фонда с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины «Спутник V» в год.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») Президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Фото: sputnikvaccine.com

Елена Сидорова

pharmvestnik