Росздравнадзор заподозрил аптеку в Москве в продаже контрафактных лекарств от COVID-19

Росздравнадзор изъял из московской аптеки «Каскад здоровья» предположительно контрафактные лекарства от коронавируса. Сумма от их продажи могла превысить 2 млн руб.
Из аптеки «Каскад здоровья» в Москве изъяты предположительно контрафактные лекарства от COVID-19. Росздравнадзор также обнаружил в аптеке незарегистрированные препараты от коронавируса турецкого производства, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты территориального органа провели проверку аптеки, в ходе которой и были обнаружены предположительно контрафактные препараты, применяемые при лечении пациентов с коронавирусом. Кроме того, некоторые препараты турецкого производства, вероятнее всего, продавались без регистрации, сообщает ФАС. Названия лекарств не приводятся.
В результате ведомство изъяло подозрительные препараты для «предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан». Точное происхождение средств устанавливается. Предполагаемая выручка от их продажи могла составить более 2 млн руб.
Сейчас ведомство продолжает административное расследование в адрес организации. Аптека может быть привлечена к административной ответственности по ст. 6.33 КоАП РФ.
Руслан Мавлиханов
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