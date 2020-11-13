Сочинскую аптеку оштрафовали на 1 млн рублей за контрафакт

Еще одну сочинскую аптеку оштрафовали на 1 млн руб. за резку блистеров с лекарствами и поштучную продажу таблеток, которые невозможно идентифицировать. Это нарушение квалифицируется как обращение контрафактных препаратов.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требование территориального органа Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности ООО «Фармаком». В аптечном пункте этой организации в Сочи полицейские обнаружили порезанные на части блистеры медикаментов, подлежащих предметно-количественному учету. Решение от 11 ноября опубликовано в Картотеке арбитражных дел.

В решении Арбитражного суда, которое еще не вступило в силу, также говорится о том, что изъятые в аптеке блистеры «Лирики» подлежат уничтожению. Таким образом полиция борется с бесконтрольным отпуском популярных у наркоманов медикаментов.

«Фармаком» – не первая аптека в Сочи, которая привлекается к административной ответственности в виде штрафа в 1 млн руб. за торговлю препаратами без вторичной упаковки и с нарушением целостности первичной. Это является нарушением федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Екатерина Погонцева

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