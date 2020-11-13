Песков рассказал о «скачкообразном увеличении» производства вакцины от COVID-19

Россия имеет потенциал для скачкообразного наращивания производства вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT. По его словам, «мощности, конечно, будут наращиваться за счет внутреннего потенциала».

«За последние 15 лет наша фарма проделала значительный путь в своем развитии, это достаточно конкурентоспособная отрасль, конечно, они могут принимать такие экстренные меры для скачкообразного наращивания производства», – сказал он.

Говоря о сроках начала массового выпуска отечественных вакцин от коронавируса, Песков отметил, что «производство уже сейчас начинается, это вопрос дней и недель. Он также отметил, что вакцинация россиян от коронавируса будет исключительно добровольной.

«Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной», – сказал Песков.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона». Разработчиком препарата является ГНЦ «Вектор».

10 ноября, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Владимир Путин заявил, что в ближайшее время ожидается регистрация третьей российской вакцины.

Елена Сидорова

pharmvestnik