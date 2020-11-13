Из аптек пропал антидепрессант от Angelini

Из ассортимента крупных российских аптечных сетей исчез антидепрессант Триттико (тразодон) от итальянской фармкомпании Angelini. В компании объясняют дефицит препарата трудностями, связанными с маркировкой и логистикой, но у Angelini есть разрешение Росздравнадзора на ввоз немаркированных препаратов. Из ассортимента крупных российских аптечных сетей исчез антидепрессант Триттико (тразодон) от итальянской фармкомпании Angelini. В компании объясняют дефицит препарата трудностями, связанными с маркировкой и логистикой, но у Angelini есть разрешение Росздравнадзора на ввоз немаркированных препаратов.

В сетях «36,6», «Ригла», «Неофарм» и «Магнит Аптека» подтвердили отсутствие препаратов в продаже. По словам руководителя «Неофарма» Евгения Нифантьева, у поставщиков Триттико нет уже больше месяца.

В начале сентября о проблемах с наличием в аптеках Триттико сообщал портал «Такие дела». По данным DSM Group, с середины сентября 2020 года продажи антидепрессанта начали падать. Если в октябре 2019 года было продано чуть более 18 тысяч упаковок, то за тот же месяц 2020 года – 13,5 тысячи.

У Триттико нет аналогов.

В Росздравнадзоре сообщили, что в 2020 году введено в оборот более 49 тысяч упаковок препарата, о планах по приостановке или прекращении его производства информации не поступало.

В Angelini объяснили отсутствие препарата изменением логистической цепи и запуском в июле системы маркировки, из-за чего процесс ввода лекарств в оборот усложнился. Препарат ввезен и в ближайшие недели будет введен в оборот, заверили в компании. В пресс-службе единого оператора системы маркировки компании ЦРПТ сообщили, что у Angelini есть разрешение Росздравнадзора на поставку немаркированных препаратов.

Маркировка лекарств стала обязательной с июля 2020 года. Из-за неготовности участников рынка и повышенного спроса на лекарства в связи с пандемией возникли сбои в работе с системой. В Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) в конце октября сообщали, что сложности при прохождении таможенных процедур возникли у 66% компаний, входящих в ассоциацию. В Россию не могли быть поставлены около 40 млн 450 лекарственных препаратов.

Правительство РФ 2 ноября ввело послабления, связанные с работой системы мониторинга движения лекарств. Например, до 1 июля 2021 года при ввозе лекарств в Россию импортеры могут теперь не ждать от держателей или владельцев регудостоверений подтверждения ввоза, упрощена «обратная приемка лекарств». А аптеки и медучреждения могут выводить препараты из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших лекарствах. До 1 февраля 2021 года будет упрощено движение товара внутри страны и при импорте.