Австралийская вакцина от COVID-19 может выйти в обращение во второй половине 2021 года

Результаты ранних этапов исследований потенциальной вакцины от COVID-19, разработанной Университетом Квинсленда (University of Queensland) и биотехнологической компанией CSL Ltd, показали, что она безопасна и вызвала положительную реакцию в виде выработки антител, об этом заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант (Greg Hunt).

По словам Ханта, вакцина V451 немного отстает от других кандидатов, но теперь приступит к последнему этапу испытаний.

«В рамках первой фазы исследований вакцина доказала свою безопасность, а также то, что она вызывает определенную иммунную реакцию», — сказал Хант журналистам в Квинсленде.

ОНА ДЕЛАЕТ СВОЮ РАБОТУ. ЭТО ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, И ЭТО ВАЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, УЧИТЫВАЯ ГЛОБАЛЬНУЮ УЯЗВИМОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТ COVID-19, — ДОБАВИЛ МИНИСТР.

Если вакцина успешно завершит эти испытания, сказал Хант, то она может быть готова к распространению уже к третьему кварталу 2021 года.

Ранее сообщалось, что Австралия уже согласилась купить 51 млн доз препарата, разработанного Университетом Квинсленда. Помимо этого, правительство страны закупит вакцину AstraZeneca после успешного завершения последнего этапа исследований.

gmpnews