В Мордовии потребовали заключения долгосрочных договоров с поставщиками лекарств

Глава Мордовии Владимир Волков в рамках проведенного совещания по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией на территории республики отметил, что в последнее время от жителей региона поступают обращения с жалобами на отсутствие отдельных лекарств в аптеках. В первую очередь речь идет о противовирусных препаратах и антибиотиках.

«Один из самых больных вопросов сейчас – это лекарства, причем не только от ковида, но и от ОРВИ, — сказал глава Мордовии. – Гриппферона нет в аптеках, пропал совершенно, арбидол пропал, другие препараты – я не буду сейчас все перечислять. Понимаю, что идет усиленный спрос, но мы должны это учитывать!»

Нехватка препаратов в аптеках вызвана несколькими причинами. Во-первых, были сложности в связи с новыми требованиями по маркировке. Причина вторая и самая значимая — это ажиотажный спрос в связи с распространением коронавирусной инфекции, отдельные виды лекарств раскупаются молниеносно, поставщики не успевают восполнять аптечные запасы. Тем не менее, как доложил и.о. генерального директора ГУП РМ «Фармация» Алексей Ладошкин, эти препараты в государственной аптечной сети есть, но не в том количестве, которое требуется сейчас. Поэтому в срочном порядке заключаются дополнительные договоры с поставщиками и производителями. Это касается таких препаратов как гриппферон, арбидол, цефтриаксон, азитромицин и ряд других.

«Гриппферона у нас сейчас имеется 1 тысяча упаковок, но у нас заключены уже договоры на дополнительные поставки этого препарата – ближайшая партия в 10 тысяч упаковок поступит на склад в пятницу, — сказал руководитель ГУП РМ «Фармация. – То же самое касается арбидола – его поступит 27,5 тысячи упаковок. Цефтриаксона у нас имеется 24 тысячи упаковок, еще 25 тысяч на подходе. Парацетамол имеется в достаточном количестве, с ним проблем нет, всегда в наличии есть и арепливир. Ситуация с поставками необходимых объемов лекарственных препаратов полностью наладится на следующей неделе».

Чтобы исключить эту проблему в дальнейшем, глава республики потребовал от ГУП РМ «Фармация» заключения долгосрочных договоров с поставщиками.

Что касается частных аптек, к сожалению, они работают из рук вон плохо. Глава республики назвал их отношение к своим обязанностям в условиях пандемии безответственным.

У НАС В ЧАСТНЫХ АПТЕКАХ ДВЕ НЕДЕЛИ НЕТ АРБИДОЛА – КАК ЭТО МОЖНО НАЗВАТЬ? – ВЛАДИМИР ВОЛКОВ НЕ МОГ СДЕРЖАТЬ НЕГОДОВАНИЯ. — У МЕНЯ ЕСТЬ ОБРАЩЕНИЯ – ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ДАЖЕ ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ЧАСТНОЙ АПТЕКИ. ЕСЛИ ОНИ НЕ В СОСТОЯНИИ ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ – ЗАЧЕМ НАМ ТАКИЕ АПТЕКИ? ЗАЧЕМ ВЫДАЕМ ИМ ЛИЦЕНЗИИ?

Управлению Росздравнадзора по Республике Мордовия поручено в кратчайшие сроки провести проверки и применить строжайшие меры реагирования по отношению к недобросовестным представителям аптечных сетей. В сегодняшних условиях, как подчеркнул Глава республики, аптекам нужно работать на опережение, более ответственно заниматься созданием неснижаемого запаса препаратов для лечения ОРВИ, ковида и пневмонии.

gmpnews