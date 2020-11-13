«Биннофарм Групп» увеличил объем производства препаратов для лечения COVID-19

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп», объединяющий портфельные компании АФК «Система» – АО «Алиум» (включает АО «Биннофарм») и ОАО «Синтез» (включает ЗАО «Биоком»), за 9 месяцев 2020 года в среднем вдвое увеличил объемы выпуска по пяти наиболее востребованным на фоне пандемии коронавируса антибактериальным препаратам («Азитромицин», «Левофлоксацин», «Линезолид», «Меропенем» и «Моксифлоксацин») — до 10,6 млн упаковок. Данные препараты рекомендованы Министерством здравоохранения России для лечения и профилактики COVID-19. Холдинг является одним из крупнейших поставщиков антибиотиков на российском рынке среди отечественных производителей.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы оперативно отвечать на потребности российской системы здравоохранения в необходимых препаратах. Наши производственные площадки загружены максимально. За 9 месяцев 2020 года объем выпуска антибиотика «Азитромицин» вырос в семь раз год-к-году, а объемы выпуска «Левофлоксацина» удвоены, — комментирует Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. – Для нас производство лекарственных средств для лечения с COVID-19 – это социально значимая работа, возможность внести свой вклад в борьбу с пандемией».

Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 1 октября 2020 года. Ведомство рекомендует применять для этого около 60 непатентованных лекарственных наименований, все они включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Всего на площадках «Биннофарм Групп» выпускается 24 лекарственных наименования из списка Минздрава. Это самый большой в России портфель препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19, среди отечественных производителей.

gmpnews