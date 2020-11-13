Вакцина CureVac сохраняет стабильность при температуре +5°C в течение трех месяцев

Биотехнологическая компания CureVac NV, разрабатывающая на основе mRNA (мРНК) новый класс препаратов, объявила, что её вакцина-кандидат от COVID-19, CVnCoV, остается стабильной и находится в пределах установленных параметров не менее трех месяцев при температуре хранения +5°C (это стандартная температура холодильника) и до 24 часов в качестве готовой к использованию вакцины при комнатной температуре.

В свою очередь Д-р Florian von der Mülbe, директор по производству компании CureVac сказал: «Транспортировка и хранение вакцин, требующих установки сверхнизких температур для поддержания их стабильности, были предметом интенсивных дискуссий и опасений с точки зрения осуществимости, дополнительных затрат и потерь. Мы очень воодушевлены формирующимся профилем стабильности нашей вакцины-кандидата от COVID-19, совместимой со стандартной температурой хранения в холодильнике, а также с требуемым применением при комнатной температуре. Такая совместимость может обеспечить децентрализованное хранение и значительно облегчить широкомасштабные усилия по вакцинации во время текущей пандемии».

Хранение образца материала, а также аналитические испытания CVnCoV были проведены при стандартных условиях, определенных Международным советом по гармонизации технических требований к фармацевтическим препаратам для медицинского применения (ICH). Стабильность жидкого лекарственного продукта CVnCoV проверялась при температуре хранения +5°C, а также при температуре ниже -60°C.

По истечении трех месяцев CVnCoV соответствовала всем установленным требованиям спецификации при обеих температурах. В настоящее время проводится исследование стабильности с целью дальнейшей оценки возможного увеличения срока годности коммерческого продукта.

gmpnews