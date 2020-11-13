Медведев: нужно проработать вопрос о включении вакцин от коронавируса в перечень ЖНВЛП

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что цена российской вакцины от коронавируса должна быть разумной и учитывать интересы как производителей, так и потребителей.

ЕЕ [СТОИМОСТЬ ВАКЦИНЫ] ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ РАССЧИТАТЬ ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КОТОРОЕ ПЛАНИРУЕТСЯ НАЧАТЬ НЕСКОЛЬКО ПОЗДНЕЕ, — СКАЗАЛ МЕДВЕДЕВ НА СОВЕЩАНИИ О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА И ВНЕДРЕНИЯ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА

«Цена, безусловно, должна быть разумной, учитывать интересы и производителей, и потребителей, нужно найти баланс», — добавил зампред Совбеза РФ. «Нужно проработать вопрос о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и средств, — отметил он. — Это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину, что, конечно, недопустимо».

Зампред Совбеза РФ добавил, что также эти вакцины следует включить в национальный календарь прививок, предоставив на это дотацию Минздраву.

Правительство России предлагает рассмотреть Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России в качестве центра компетенции по производству и дальнейшей разработке вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил Медведев.

«Нам важно в кратчайшие сроки организовать масштабное производство вакцины «Спутник V», — сказал он на совещании по мерам для развития производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции. При этом Медведев уточнил, что производство должно составить от 100 тыс. до 1 млн доз в месяц. «Соответствующий процесс осваивают четыре организации, которые опираются на разные технологические базы и разные подходы, но о чем нужно договориться для того, чтобы работа вышла на новый уровень, необходимо объединить усилия этих компаний», — указал зампред СБ, признав, что «этого пока не получается».

По мнению Медведева, объединение усилий «нужно сделать под руководством одной организации, которая могла бы стать центром компетенции по производству и дальнейшей разработке вакцины, включая ее поставки на зарубежные рынки».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия планирует до конца года произвести 2 млн доз «Спутника V», а с апреля следующего года выпускать до 6 млн доз в месяц.

Создание инфраструктуры для хранения вакцин от коронавируса в регионах России является затратной, но важной задачей для их массового производства и быстрой вакцинации населения, заявил Медведев.

«В московском регионе завершается создание центра для хранения и распределения «Спутник V». Его мощность обеспечивает единовременное хранение до 3,5 млн доз вакцины, что само по себе уже неплохо. Нужно формировать такую же инфраструктуру в регионах, это сложная, важная и затратная задача», — сказал Медведев, подчеркнув, что это «является важным условием запуска массового производства вакцины».

gmpnews