Испытания антител Eli Lilly против COVID-19 замедлились из-за нехватки обезьян

Испытания экспериментальных антител против коронавируса от Eli Lilly замедлились в феврале–июне 2020 года из-за нехватки обезьян для проведения медицинских тестов. Согласно данным европейских организаций, эта проблема остается актуальной до сих пор.

Компания Shanghai Junshi, которая помогает Eli Lilly в разработке экспериментальной терапии против COVID-19 на основе антител, сообщила, что столкнулась со сложностями во время тестирования препарата из-за нехватки обезьян для исследований. Особенно сильно дефицит животных ощущался с февраля по июнь 2020 года, когда конкуренция между биотехнологическими компаниями находилась в самой активной стадии, передает Endpoints News.

Издание отмечает, что тестирование лекарств на нечеловекообразных приматах обычно становится последней стадией перед клиническими испытаниями на людях. Однако гонка между производителями медикаментов за скорейшее производство препаратов привела к дефициту животных в США и Европе.

Европейская ассоциация исследований животных (EARA) обратила внимание на «растущую нехватку специально разводимых макак», которые используются в тестах, связанных с COVID-19, и в других исследованиях.

По мнению Endpoints News, одной из основных причин дефицита стало введение Китаем запрета на вывоз из страны обезьян из-за опасений по поводу распространения COVID-19. При этом Китай является одним из основных поставщиков обезьян для медицинских исследований.

«Продолжающееся эмбарго начинает иметь серьезные последствия для исследований в Европе и остальном мире… Обезьяны играют решающую роль в разработке ряда вакцин, таких как вакцины против COVID-19, и для снятия запрета необходима срочная активизация международного сотрудничества», – считают в EARA.

Некоторые компании высказывают опасения, что проблема не будет решена в ближайшее время. В августе компания Bioqual, которая проводила исследования вакцины против коронавируса на приматах, заявила, что у нее больше не осталось обезьян, которых можно задействовать в тестах. При этом некоторые животные были использованы по нескольку раз. Новые макаки стоят 10 тыс. долл., что вдвое выше изначальной цены.

«Возможно, это только начало… и я думаю, что мы все готовимся к значительным задержкам [поставок]», – рассказал в интервью журналу Atlantic вирусолог из Гарварда, занимающийся проблемами ВИЧ, Р. Кейт Ривз.

Николай Соколов

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