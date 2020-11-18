Минздрав потребовал внести изменения в инструкции препаратов ксилометазолина и ацетилцистеина

Минздрав сообщил о необходимости внести изменения в инструкции определенных препаратов с действующими веществами ксилометазолин и ацетилцистеин. Изменения нужны для унификации и дополнения инструкций, следует из писем ведомства.

В инструкции капель и спреев назальных с содержанием ксилометазолина потребуется внести изменения. Информация размещена на портале Государственного реестра лекарственных средств.

В раздел «Показания» должны войти: ОРЗ с явлениями ринита, острый аллергический ринит, синусит, евстахиит, средний отит и подготовка пациента к манипуляциям в носовых ходах. Унифицированы также разделы «Противопоказания», «С осторожностью», «Способ применения и дозы», «Особые указания».

У ацетилцистеина в лекарственных формах для внутривенного введения претерпит изменения раздел «Показания к применению». Уточняется, что внутривенная терапия предназначена для пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Анастасия Теслина

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