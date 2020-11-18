В США отметили ажиотажный спрос на морозильные камеры для хранения вакцин от COVID-19

Власти штатов и медицинские учреждения начали в панике раскупать морозильные камеры, способные обеспечить ультранизкие температуры для вакцины от COVID-19 компании Pfizer, чья высокоэффективная вакцина требует хранения при температуре минус 70 °С.

Ажиотаж растет, несмотря на призыв Центров по контролю и профилактике заболеваний США не раскупать холодильные установки, поскольку руководство пытается разработать альтернативный способ доставки вакцины. Об этом пишет новостной портал Business Insider.

Власти американских штатов и городов, а также больничные учреждения США лихорадочно скупают ультранизкотемпературные морозильные камеры для хранения вакцин от COVID-19. Ажиотаж на холодильные установки возник после того, как фармацевтическая компания Pfizer опубликовала данные о 90%-ной эффективности своей вакцины от коронавируса, которую необходимо хранить при температуре минус 70 °С, что значительно ниже температуры хранения большинства других вакцин – минус 36–46 °С.

Спрос на морозильники продолжает расти, несмотря на призыв Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) не покупать морозильные камеры. Пресс-секретарь CDC заявил на прошлой неделе, что для вакцины разрабатывается способ хранения и перевозки. По его словам, скорее всего, первые дозы вакцины будут выпущены в ограниченном количестве и оперативно направлены в больницы. Это должно избавить от необходимости хранить их в морозильных камерах.

Pfizer предложила поставлять вакцины в специализированных портфелях с сухим льдом из-за отсутствия в большинстве больниц США морозильников, способных обеспечить нужную температуру для хранения вакцин. Это привело к панической скупке морозильных камер во всей стране. Компания находится в ожидании получения экстренного разрешения на использование от регулятора.

Кроме того, отсутствие условий для надлежащего хранения вакцин побудило власти штатов запросить у Правительства США финансирования для покрытия расходов на морозильные камеры, стоимость каждой из которых составляет от 5 тыс. до 15 тыс. долл.

Производителям морозильных камер Thermo Fisher Scientific, B Medical Systems, Helmer Scientific и Stirling Ultracold пришлось расширить свои производственные мощности и увеличить рабочую силу на фоне волны спроса.

Также ожидаются результаты исследований фармацевтической компании Moderna, обещавшей в ближайшее время опубликовать результаты эффективности своей вакцины от COVID-19, хранящейся всего при минус 20 °С.

Как писал «ФВ», российская вакцина от коронавируса «Спутник V» также имеет преимущество перед американским аналогом, так как может хранится при минус 18 °C. Однако эксперты указали на существенный недостаток испытаний вакцины, доказавшей 92%-ную эффективность: недостаточная выборка добровольцев.

Фото: facebook.com/Pfizer

Владимир Заболотских

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