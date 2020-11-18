Песков заявил о максимальной нагрузке на фармпромышленность из-за COVID-19

Здравоохранение и фармацевтическая промышленность в России из-за ситуации с коронавирусом работают с максимальной нагрузкой. Число госпитализаций продолжает расти. В среднем по стране заняты 84% коек, предназначенных для пациентов с COVID-19.

Здравоохранение всех регионов и фармацевтическая промышленность в России из-за ситуации с COVID-19 работают с максимальной нагрузкой. «Жесткий контроль» за ситуацией ведет оперативный штаб при правительстве, заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«В состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения всех регионов. В состоянии максимальной нагрузки работает наша промышленность, имеется в виду прежде всего фармацевтика, переживающая нагрузку, кратно превышающую обычную нагрузку и обычный спрос на продукцию нашей фармы», – сказал Песков (цитата по РИА «Новости»).

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, число госпитализаций продолжает расти. В среднем по стране занято 84% коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, всего их развернуто 263 тыс.

«Значительно возросло количество пациентов, находящихся в том числе в реанимациях. И занятость на сегодняшний день – 5,3 тысячи коек», – сказал Мурашко на заседании координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом (цитата по РИА «Новости»).

При этом министр отметил, что реанимационный фонд в регионах загружен менее чем на 25%, «поэтому в этом отношении реанимационная защита полностью обеспечена».

Елена Сидорова

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