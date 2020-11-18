Moderna оценила эффективность вакцины от COVID в 94,5%

Американская биотехнологическая компания Moderna опубликовала результаты промежуточного исследования, согласно которым ее экспериментальная вакцина от COVID-19 mRNA-1273 оказалась эффективной на 94,5%. Из 95 добровольцев, у которых наблюдались симптомы COVID-19, 90 были из группы плацебо и только пять заразившихся зарегистрировано среди тех, кто получил вакцину компании Moderna. Из 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией 11 оказались тяжелыми, все они были отмечены в группе плацебо.

У участников были замечены лишь легкие или умеренные побочные эффекты от вакцины. Однако около 10% добровольцев испытывали усталость, которая мешала повседневной деятельности, еще 9% жаловались на сильные боли в теле. Тем не менее большинство побочных эффектов были недолговременными. Вакцина также оказалась безопасной для всех участников, хотя исследователи и регулирующие органы ждут более полных данных о безопасности, которые будут объявлены в конце ноября.

В испытании приняли участие лица из различных расовых групп: 12 латиноамериканцев, четверо темнокожих, трое азиатов. Также среди добровольцев были и 15 человек страше 65 лет. В ходе последней фазы III испытания участники из более чем 100 американских городов получали реальную вакцину или плацебо с интервалом в четыре недели. Исследователи отслеживали случаи заражения коронавирусом через две недели после получения второй дозы прививки.

Стоит отметить, что Moderna огласила лишь первые данные исследования, в котором участвует более 30 тыс. человек. Полученные результаты дают лишь приблизительное представление о том, насколько эффективна вакцина. Позднее компания опубликует дополнительные результаты, в том числе на примере определенных групп, таких как пожилые лица, люди, зараженные COVID-19, но не имеющие никаких симптомов заболевания и т.д.

mRNA-1273 может стать одной из первых вакцин, которая поступит в продажу в США, где число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом и госпитализаций растет ежедневно большими темпами.

По прогнозам компании, если регулирующие органы выдадут компании разрешение на использование вакцины, к концу года будет произведено 20 млн доз вакцины, этого количества хватит для вакцинации 10 млн человек.

Компания добавила, что показатель эффективности может измениться после проведения испытания на большем количестве людей. Тем не менее полученные данные превысили ожидаемые результаты, установленные для предварительного исследования.

Moderna заключила договоры с различными компаниями для увеличения производственных мощностей, с целью выпустить в следующем году от 500 млн до одного млрд доз вакцины. Помимо этого, фармацевтический производитель добивается одобрения своей вакцины в других странах, успев подписать с ними контракты о поставках.

9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили о результатах промежуточного исследования их вакцины от COVID-19, которая тоже продемонстрировала 90%-ную эффективность.

Ключевым преимуществом вакцины Moderna является отсутствие необходимости хранить ее при особо низких температурах, в отличие вакцины Pfizer, что облегчает ее поставки. Известно, что mRNA-1273 можно хранить при температуре минус 2-8°C в течение 30 дней и при температуре минус 20 °C на протяжении шести месяцев. При этом вакцина Pfizer должна быть храниться при температуре минус 70°C. При минус 20 °C ее срок годности составит лишь около пяти дней.

11 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также заявил о 92%-ной эффективности своей вакцины «Спутник V», проведя промежуточное исследование среди более 16 тыс. добровольцев. В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания. Российская вакцина также не требует хранения при особо низких температурах.

Фото: Мoderna

Владимир Заболотских

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