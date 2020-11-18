Мантуров заявил об улучшении ситуации с лекарствами

После резкого роста спроса на лекарства в аптеках ситуация начала улучшаться, сообщил глава Минпромторга. Производители максимально нарастили мощности.

Ситуация с наличием лекарств в аптеках России улучшается после резкого роста спроса. Производители максимально нарастили мощности, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Сегодня все производители максимально увеличили производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», – сказал он (цитата по ТАСС).

Мантуров также добавил, что объем потребления лекарств в России вырос в 15 раз.

«В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но конечно же никто не предполагал 15-кратного роста», – отметил глава Минпромторга.

Ранее в ряде регионов аптеки начали испытывать дефицит лекарств из-за ажиотажного спроса населения. На фоне осложнения эпидемиологической ситуации из-за пандемии жители начали скупать лекарства впрок. Региональные власти призвали граждан не приобретать медикаменты без необходимости, инициировали проверки на предмет свободной продажи лекарств, которые должны отпускаться только по рецепту.

Как писал «ФВ» в начале октября, наибольшую динамику прироста по среднему количеству проданных упаковок в день в октябре (по сравнению с сентябрем) показали препараты левофлоксацин +236%, умифеновир +206%, дексаметазон +175% и азитромицин +144%. Также рост показали биодобавки с витамином D (+91%).

3 ноября на совещании по проблемам дефицита лекарств заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова поручила Мантурову отчитаться о причинах отсутствия производства в России препаратов, производителям которых были оказаны меры государственной поддержки.

Фото: Екатерина Погонцева

Елена Сидорова

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