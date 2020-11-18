Доход Glenmark по результатам II квартала 2020–2021 финансового года вырос на 4,88%

Компания Glenmark опубликовала финансовые результаты за II квартал 2020–2021 финансового года. Данные представлены по состоянию на 30 сентября 2020 года.

По результатам II квартала 2020–2021 финансового года консолидированный доход Glenmark составил 29 524,79 млн рупий по сравнению с 28 150,40 млн рупий за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рост составил 4,88%.

Консолидированная EBITDA (исключая прочий доход) по результатам II квартала составила 5 699,27 млн рупий по сравнению с 4 504,08 млн рупий за аналогичный период прошлого года, рост составил 26,54%. Убыток от курсовой разницы в размере 171,14 млн рупий был отражен в составе прочих расходов во втором квартале этого финансового года.

Консолидированная чистая прибыль по результатам II квартала составила 2 339,93 млн рупий по сравнению с 2555,42 млн рупий за аналогичный период прошлого года. Показатели консолидированной чистой прибыли несопоставимы ввиду прибыли от курсовой разницы, зарегистрированной в предыдущем соответствующем квартале 2019–2020 финансового года.

«Наш фокус оставался на контроле расходов и выводе на рынок новых продуктов в эти времена, которые полны вызовов, – отметил председатель правления, управляющий директор Glenmark Pharmaceuticals Гленн Салданха. – Это помогло увеличить доход и операционную прибыль во втором квартале этого финансового года. Наш бизнес в Индии, Европе и рынках региона ROW, а также деятельность в сфере субстанций показали хорошие результаты. Несмотря на то, что глобальная макроэкономическая среда продолжает оставаться сложной из-за пандемии, наши команды на производстве и в департаментах логистики, а также обеспечивающие цепочку поставок продолжают неустанно работать, чтобы обслуживать потребности наших пациентов во всем мире. Мы надеемся, что, опираясь на достижения второго квартала, мы сохраним траекторию роста в течение этого финансового года».

Анализ деятельности GlenmarkPharmaceuticalsLtd. (GPL)по регионам, в которых присутствует компания: итоги II квартала 2020–2021 финансового года по состоянию на 30 сентября 2020 года

Индия

Во II квартале 2020–2021 финансового года доход от продаж готовых лекарственных форм составил 10 506,91 млн рупий (141,38 млн долл. США) по сравнению с 8 963,56 млн рупий (127,65 млн долл. США) в аналогичном периоде прошлого года, рост на 17,22%.

США

Доход от продаж готовых лекарственных форм показал отрицательный рост на 11,28% и составил 7 521,77 млн рупий (101,42 млн долл. США) по сравнению с 8 478,26 млн. рупий (120,72 млн долл. США) в аналогичном периоде прошлого года.

Регион СНГ, Азия, Африка (регион ROW)

Во II квартале 2020–2021 финансового года доход в данном регионе составил 3 805,87 млн рупий (51,13 млн долл. США) по сравнению с 3 487,98 млн рупий (49,70 млн долл. США) в аналогичном периоде прошлого года, рост на 9,11%.

Европа

Во II квартале 2020–2021 финансового года доход от деятельности в странах этого региона составил 3 181,27 млн рупий (42,85 млн долл. США) по сравнению с 2 850,90 млн рупий (40,60 млн долл. США) в аналогичном периоде прошлого года, рост на 11,59%.

Латинская Америка

Во II квартале 2020–2021 финансового года доход в странах Латинской Америки и Карибского бассейна составил 983,51 млн рупий (13,23 млн долл. США) по сравнению с 1 212,41 млн рупий (17,28 млн долл. США) в аналогичном периоде прошлого года, отрицательный рост составил 18,88%.

Glenmark life sciences Ltd (субстанции)

Во II квартале 2020–2021 финансового года консолидированный доход компании Glenmark Life Sciences Limited (включая внутренние продажи) составил 5 192 млн рупий (69,44 млн долл. США) по сравнению с 3710 млн рупий (53,08 млн долл. США) в аналогичном периоде прошлого года, рост на 39,9%.

В первом полугодии финансового года консолидированный доход (включая внутренние продажи) составил 9179 млн рупий (122,76 млн долл. США) по сравнению с 7032 млн рупий (100,62 млн долл. США) за аналогичный период прошлого года, рост составил 30,5%. В первом полугодии финансового года маржа операционной прибыли Glenmark Life Sciences составила 29,3%.

Во II квартале 2020–2021 финансового года доход Glenmark Life Sciences от внешних продаж субстанций составил 3 213,35 млн рупий (43,23 млн долл. США) по сравнению с 2 697,81 млн рупий (38,42 млн долл. США) за аналогичный период прошлого года, рост составил 19,11%.

Источник: Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

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